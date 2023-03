Giornate Fai di primavera Tocca a Giunti e Cicognini

Nel weekend di sabato 25 e domenica 26 marzo torna protagonista la bellezza con la XXXI edizione delle Giornate Fai di primavera. La delegazione pratese del Fondo ambiente italiano guidata da Paolo Gori propone due visite: nel centro cittadino, il convitto nazionale statale Cicognini e nella zona del Macrolotto 1 (via Arcangelo Ghisleri 4) lo stabilimento di Giunti editore. Saranno gli studenti del convitto Cicognini nella veste di "apprendisti Ciceroni" (sabato e domenica dalle 9.30 alle 17.30) ad accompagnare i visitatori nel più antico istituto scolastico di Prato, facendo tappa al teatro, alla cappella, al refettorio.

Allo scrittore Curzio Malaparte che è stato tra gli allievi illustri del Convitto, sarà dedicata una piccola mostra, mentre nell’aula magna saranno proiettati alcuni video. In esclusiva per le Giornate Fai, per la prima volta, sarà aperta la biblioteca dello storico e letterato Atto Vannucci che al Cicognini fu docente. Sarà l’occasione per ammirare documenti e libri che testimoniano la sua attività didattica. La visita allo stabilimento di Giunti Editore (sabato e domenica dalle 10 alle 17.30) racconterà la meravigliosa avventura di un foglio bianco che si trasforma in libro. Lo stabilimento con una superficie di 42.000 metri quadri è una struttura tecnologicamente avanzata divisa in tre settori: produzione, stampa con confezione di libri e periodici; spazio logistico e distributivo con i i volumi delle case editrici che compongono il Gruppo Giunti. E’ nell ’edificio che, a partire dagli anni Settanta, si stampano e rilegano i facsimili di tutti i manoscritti e i disegni di Leonardo da Vinci. Edizioni a tiratura limitata, certificata con atto notarile realizzata grazie al sapere artigiano che si esprime nella legatoria, un laboratorio speciale, quello che viene chiamato "il laboratorio di Leonardo" aperto al pubblico esclusivamente per le Giornate Fai. Ad accompagnare i visitatori come "apprendisti Ciceroni" gli studenti del liceo artistico Brunelleschi. Per entrambe le visite non è richiesta la prenotazione. Contributo a partire da tre euro per sostenere le attività del Fai di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. A chi si iscriverà al Fai per la prima volta sabato 25 e domenica 26 durante la visite programmate delle Giornate di primavera è riservata la riduzione di dieci euro su tutte

le quote previste (singolo, coppia, famiglia).

Marilena Chiti