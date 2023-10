Giornate Fai d’Autunno. Ecco le visite

Oggi e domani da ricordare le Giornate Fai d’autunno, l’appuntamento alla scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico italiano nell’ambito della campagna di raccolta fondi attiva per tutto il mese di ottobre. A Prato la delegazione Fai guidata da Paolo Gori (nella foto) propone tre visite guidate. In centro storico: il patrimonio storico artistico dello Spedale Misericordia e Dolce (oggi dalle 10 alle 17, ultimo accesso alle 16.30) e Palazzo Vaj in via Pugliesi (oggi e domani dalle 10 alle 17, ultimo accesso alle 16.30); nel viale della Repubblica l’istituto Buzzi (oggi e domani dalle 10 alle 17, ultimo accesso alle 16.30). Questi luoghi sono aperti al pubblico per eventi speciali e le giornate Fai sono una rara occasione per accedervi. Non occorre prenotazione. E’ sufficiente presentarsi in loco durante gli orari di apertura. Per chi si iscrive al Fai o è già iscritto, accesso prioritario. Contributo libero da tre euro. All’ospedale vecchio, in collaborazione con Regione e Asl centro, aperto al pubblico il Palazzo degli Spedalinghi con la grande sala, il cortile porticato e le sale ricche di opere d’arte. Tra queste, l’affresco "Madonna con Bambino tra san Barnaba e san Bartolomeo" dipinto nel 1498 da Tommaso di Piero Trombetto, originariamente collocato nella lunetta del portale d’ingresso della chiesa di santa Barnaba e tornato agli antichi splendori grazie all’intervento di restauro voluto dal Soroptimist club Prato nel 2021.

Chi visiterà Palazzo Vaj sarà guidato dagli "Apprendisti Ciceroni", studenti del convitto Cicognini e potrà ammirare quella che fu la prestigiosa sede dell’associazione industriale e commerciale Arte della Lana e della Società dei Misoduli.