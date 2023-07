Giornate Blu, emozioni sull’acqua In gita fino a dove nasce il fiume

Emozioni e camminate su percorsi suggestivi tra le sorgenti del Bisenzio e la riserva naturale dell’Acquerino. Sono le Giornate Blu, edizione 2023, che promettono escursioni incantevoli, secondo il progetto promosso dal Comune di Cantagallo con Legambiente Prato, Passione Natura Biobiettivi e Riserva naturale. I primi due appuntamenti sono programmati già per il prossimo week-end.

"Siamo ormai alla terza edizione del progetto Giornate Blu che conferma l’attenzione per il prezioso elemento acqua, per le sorgenti e per il Bisenzio, un patrimonio identitario fondamentale del nostro territorio che hanno accompagnato la crescita delle nostre comunità e lo sviluppo dell’economia della Vallata e di Prato – sottolinea l’assessore all’ambiente, Elisa Fabbri – Anche quest’anno proponiamo escursioni che vedono protagonista il prezioso patrimonio ambientale che è la Riserva naturale Acquerino-Cantagallo".

Si comincia sabato 1° luglio con il percorso trekking "Per sorgenti e castagneti" con la guida di Legambiente. L’itinerario tocca alcune tra le sorgenti presenti nella riserva: la Fonte delle Selve di Cave, la Fonte Fresca e la Fonte Santa di Cerliano. È prevista la visita ad alcuni castagneti secolari al Fosso delle Selve, alle spalle del Rifugio le Cave, ricco di biodiversità. Ritrovo previsto alle 9.30 al Centro Visite di Cantagallo. La lunghezza del percorso è 7 km (3 ore circa).

Domenica 2 luglio, il tema è "Risalendo il torrente", percorso di grande interesse naturalistico per l’attraversamento delle fustaie di douglasia e dei prati delle Valli e per la risalita lungo il torrente Limentra. Alla guida c’è l’associazione Passione Natura Biobiettivi. Previsti momenti di pausa al rifugio del Faggione e alla chiesetta del Monachino. Ritrovo alle 9 al ponte di Rigoli. La lunghezza del percorso è 8 km (4 ore circa).

Sabato 23 luglio sono protagoniste Le acque delle Barbe, con il laghetto seminascosto e la monumentale cascina. Un percorso, con la guida di Passione Natura Biobiettvi, che si snoda nel cuore delle faggete della riserva alla ricerca delle sorgenti e del laghetto delle Barbe. Ritorno per un antico sentiero usato dai carbonai. La lunghezza del percorso è di 7 km (3 ore circa).

Sabato 19 agosto si va alle Sorgenti del Bisenzio con Legambiente, un percorso classico della riserva Acquerino Cantagallo. Il ritrovo è alle 9.30 al Mulino della Sega, località Luicciana, strada per Luogomano. Escursioni a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su www.visitvalbisenzio.it.