Giornata istituita da Papa Ratzinger

La giornata di preghiera per la Chiesa in Cina è stata istituita nel 2007 da Papa Benedetto XVI e si celebra intorno al 24 maggio, giorno in cui i fedeli cattolici cinesi celebrano la festa della Beata Vergine Maria, patrona del Paese. Una ricorrenza che ogni anno in Cina vede migliaia di persone in pellegrinaggio al santuario di Sheshan, a Shangai. L’immagine della Madonna di Sheshan, sulla chiesa dell’Ascensione, sede della comunità cattolica cinese di Prato, accoglierà i partecipanti al raduno.