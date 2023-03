Giornata Gioventù Cena per aiutare

Una cena per finanziare il viaggio dei giovani poggesi alla Giornata Mondiale della Gioventù che si svolgerà dal 1 al 6 agosto a Lisbona. L’iscrizione per l’intera settimana costerà 235 euro (vitto, alloggio, trasporti, assicurazione e kit) e possono partecipare i giovani che hanno almeno 16 anni e le famiglie anche con figli minori di 16 anni. Domani, alle 20, si terrà questa cena di beneficenza al circolo parrocchiale di Bonistallo. Il costo è 20 euro per gli adulti e 10 per i bambini fino a 10 anni. Il menu prevede: crostini, pappardelle al cinghiale, spaghetti alla carrettiera, pizza al taglio e dolci. Iscrizioni chiamando o per whatsapp al 331.5946433. Nel frattempo, in parrocchia sono iniziate le benedizioni delle case a cura di don Cristiano D’Angelo: oggi dalle 8 in via Statale (partenza dal distributore).