Giornata della sclerosi multipla Castello dell’Imperatore in rosso

PRATO

Oggi il Castello dell’Imperatore sarà illuminato di rosso in occasione della giornata mondiale della sclerosi multipla che si tiene in 70 Paesi del mondo. In provincia le persone colpite dalla malattia sono circa 500.

La sclerosi multipla è la prima causa di disabilità nei giovani dopo i traumi. Colpisce una persona ogni 3 ore, viene per lo più diagnosticata tra i 20 e i 40 anni. I malati sono circa 3 milioni nel mondo, circa un milione in Europa e oltre 137 mila solo in Italia.

"L’obiettivo di questa giornata mondiale 2023 è più che mai contribuire a creare conoscenza e consapevolezza su questa malattia – dice la presidente della sezione Aism di Prato, Simona Bilenchi (foto) – Verranno illuminati di rosso i principali monumenti italiani, tra cui il Pirellone a Milano, la Mole Antonelliana a Torino, Ercolano, il Senato e Palazzo Chigi". Fino al 6 giugno su www.portraitsm.it si terrà la gallery virtuale dei ritratti delle persone con sclerosi multipla.