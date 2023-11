Giornata della gioventù in video

A cento giorni dalla messa con papa Francesco a Campo di Grazia nel Parco Tejo di Lisbona in occasione della XXXVII Giornata mondiale della gioventù tenutasi lo scorso agosto, stasera alle 19.30 all’oratorio di sant’Anna nel viale Piave i giovani racconteranno con video e parole la loro esperienza di incontro con altri giovani provenienti da tutti Paesi del mondo. L’iniziativa sarà accompagnata da un aperitivo (contributo di dieci euro per autofinanziamento). La messa davanti a circa un milione e mezzo di persone ha avuto il suo punto culminante nell’omelia di papa Francesco che ha messo al centro tre temi: la luce, il sapere ascoltare e il non avere paura. Il papa ha invitato i giovani a non scoraggiarsi neanche dinanzi ai grandi problemi del mondo.