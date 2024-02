Giornata del malato, domani messa in ospedale

Anche la Diocesi pratese è pronta a vivere la Giornata mondiale del malato, che si celebra domani. "Possiamo contare su ventisette persone, uomini e donne che si impegnano a garantire una presenza nei reparti dell’ospedale Santo Stefano, alla cure intermedie e a Villa Fiorita", dice Stefania Cecchi, direttrice dell’Ufficio diocesano di pastorale della salute di Prato.

Domani il vescovo Nerbini presiederà una messa alle 11,15 nella cappella dell’ospedale Santo Stefano con don Carlo Bergamaschi e padre Giacomo Mucia. Durante la celebrazione ci sarà il conferimento del mandato pastorale ai volontari che prestano servizio in ospedale. "Saranno benedette le piccole croci da appuntare al camice bianco da indossare durante le visite ai malati", dice ancora Cecchi. L’iniziativa è portata avanti in accordo con l’Asl e la direzione ospedaliera del Santo Stefano.

La turnazione tra i volontari permette una presenza di due ore al giorno all’interno del Santo Stefano e di una volta a settimana alle cure intermedie, al presidio La Melagrana a Narnali e nei reparti convenzionati con l’Asl di Villa Fiorita. Oggi invece il vescovo Nerbini presiede una messa per gli anziani e i disabili nella chiesa della Resurrezione (via Tommaso Pini). Alle 10 è in programma la recita del rosario, a seguire la celebrazione.