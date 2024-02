Giornata dedicata al lavoro. Consulenze a Officina Giovani

PRATO

Nuova opportunità per i giovani che cercano lavoro. C’è un’altra data nel calendario di iniziative a cura dello staff del Pge – Informagiovani organizzate in collaborazione con le agenzie per il lavoro del territorio e tese a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Mercoledì alle 14 il Pge – Informagiovani ospiterà l’agenzia Manpower a Officina Giovani in piazza Macelli.

Si potranno incontrare gli specialisti risorse umane dell’agenzia, valutare e scegliere insieme, tra le posizioni aperte, quella maggiormente in linea con le proprie esperienze e aspettative, nonché conoscere i percorsi di formazione professionale gratuiti promossi dall’agenzia stessa. I partecipanti potranno poi ricevere orientamento mirato e consigli su strategie di ricerca attiva di lavoro e analisi delle competenze. La partecipazione è gratuita e gli interessati sono invitati a portare il curriculum. Con l’obiettivo di predisporre un calendario, gli interessati devono comunicare la propria adesione via e-mail scrivendo a [email protected] e indicando nell’oggetto: Adesione infoday Manpower. L’e-mail dovrà riportare: nome, cognome, recapito telefonico.