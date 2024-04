"Giorgio Silli annuncia i primi candidati della lista "Silli con Prato" per il consiglio comunale"

La lista "Silli con Prato" ha chiuso l’elenco dei 32 candidati al consiglio comunale. Nomi che saranno annunciati progressivamente

nelle prossime settimane e che hanno l’obiettivo di rappresentare "un valore aggiunto della coalizione". Ad annunciare i primi è il sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli: "Ringrazio i consiglieri comunali uscenti Mirko Lafranceschina ed Eva Betti per aver deciso di continuare a lavoro per il bene di Prato. Poi Simone Spezzano, Stefano Scali e gli amici in quota Udc Giulio Mencattini e Giovanna Cobuzzi". Silli inoltre annuncia "Alberto Nincheri, già presidente

del circolo Arci di Viaccia, che ha deciso di credere nel progetto".

"Dopo alcuni anni di distacco dalla vita associativa e culturale, nel mondo Arci e nel mondo teatrale del Politeama mi rimetto in gioco con

un nuovo corso – dice Nincheri –, sposando in pieno l’idea di politica

di Giorgio Silli e per dare il mio contributo per Prato. Sicuramente per alcuni sarà un colpo vedermi dall’altra sponda ma la vita è fatta di scelte e di cambiamenti, e questa volta credo sia la scelta migliore per la nostra città".