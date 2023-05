Giocolieri, band e maghi Ecco un concorso per artisti emergenti

A tutti i giocolieri e maghi, band e musicisti, ballerini e comici.

Scade domani il termine per iscriversi al Radio Bruno Omnia Festival, concorso per artisti emergenti in programma dal 14 al 30 giugno all’Omnia Center. L’iscrizione è gratuita. Basta inviare una email a [email protected], dentro metteteci contatti, presentazione e un breve file audiovideo. I 36 artisti selezionati si sfideranno nel corso di sei eliminatorie, due semifinali e una finalissima, tutte sul palco dell’Omnia Center nella seconda metà di giugno.

Ogni partecipante avrà a disposizione 25 minuti per esibirsi. Gli artisti avranno anche una vetrina sul web, dove potranno essere votati dai propri fan. A stilare la classifica sarà il pubblico, durante le serate e sulle pagine social di Omnia Center. Alla finalissima del 30 giugno si aggiungerà una giuria qualificata. In palio per i vincitori biglietti gratuiti per spettacoli, interviste su Radio Bruno Toscana e Tv Prato e premi degli sponsor Lupi Auto e Banco Fiorentino Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo. Informazioni e bando https:portale.omnia.centerportaleindex.php