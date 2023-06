Follia in strada: si sdraia sul tetto dell’auto e si fa trasportare. “Volevamo solo festeggiare la maturità”

Prato, 29 giugno 2023 – Sdraiato sul tetto della macchina, aggrappato alle portiere laterali, in giro su declassata e viale della Repubblica (almeno). E’ l’ultima follia su quattro ruote immortalata in un video che gira in queste ore sui social, una bravata finita nel mirino della polizia municipale che ha subito indagato per capire meglio arrivando ad una prima spiegazione, quella del conducente della vettura.

Si tratta di un ventenne pratese che ai vigili ha spiegato il «gioco»: non si tratterebbe di sfide partite sul web o di prove estreme da filmare e poi mettere su internet, come nel caso di Milano, ma soltanto di un modo assurdo «di festeggiare la maturità».

Insieme a lui sono coinvolti altri due giovani che si sono alternati sul tetto della vettura. Per il giovane automobilista, rintracciato grazie alla targa dell’auto e sentito oggi dai vigili, 200 euro di sanzione, 14 punti in meno e patente sospesa. Patente che è all’esame della motorizzazione per una eventuale revisione.

Domani saranno ascoltati anche i due amici trasportati. Nelle immagini in particolare si vede una Renault bianca che trasporta sul tetto un ragazzo aggrappato all’auto, in mezzo al normale traffico di un pomeriggio qualsiasi. Un gioco pericolosissimo che per fortuna non ha avuto conseguenze. I ragazzi hanno circolato in viale Montegrappa, in viale della Repubblica e poi sulla declassata.