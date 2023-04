Giochi del Mediterraneo La piscina è made in Prato

"Esaminati i contenuti innovativi e di grande interesse proposti dai 37 partecipanti, nel progetto vincitore risulta lodevole l’integrazione percettiva con il mare e con il contesto identitario, storico e paesaggistico dell’area di Torre d’Ayala". Con questa motivazione la commissione esaminatrice ha affidato allo studio Mdu architetti di Prato il progetto per la nuova piscina olimpionica per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, mentre lo studio pratese Open Ingegneria si occuperà di strutture, antincendio e sicurezza ed Esa Engineering degli impianti. L’idea pratese ha battuto professionisti provenienti da tutto il mondo vincendo il concorso internazionale per la realizzazione dello stadio del nuoto. Mdu architetti, che fra le varie opere ha firmato la Camera di Commercio di Prato e il centro "I principi d’Italia" a Chuzhou in Cina, dovrà trasmettere gli ulteriori elaborati progettuali entro il 23 giugno in modo da consentire l’avanzamento delle procedure in tempo utile per la realizzazione della piscina per i Giochi del Mediterraneo del 2026. La cerimonia ufficiale per la proclamazione del progetto vincitore è in programma il 12 maggio a Taranto: in quell’occasione saranno presentate la pubblicazione e la mostra di tutti i progetti del bando.

"Quando partecipiamo ad un concorso c’è sempre la speranza di vincere, questo progetto dello stadio del nuoto però era particolarmente importante e ci ha sempre convinto molto", commenta Alessandro Corradini, socio dello studio Mdu insieme a Cristiano Cosi e Marcello Marchesini. "Abbiamo valorizzato due aspetti principali. Per prima cosa la limitazione dei consumi di acqua tramite sistemi di recupero e riutlizzo. Grazie invece ad uno scambiatore di calore con il mare, una tecnologia innovativa, la gestione della struttura potrà contare su un risparmio energetico del 30%. Un altro aspetto sul quale abbiamo puntato è stato l’inserimento paesaggistico della piscina lungo la costa".