Giochi all’aperto per chi resta Ecco il progetto

Da oggi fino alle 13 di martedì 27 giugno è possibile presentare le domande per il progetto Servizi integrativi estivi per bambini e famiglie. Lo scopo è coinvolgere bambini e genitori che in estate restano in città, con un’offerta varia di laboratori, animazioni e giochi all’aperto. Un progetto gratuito che ha sempre riscosso molto successo, offrendo un intrattenimento educativo incentrato sulla relazione tra genitori e figli alla presenza di educatori competenti e un’occasione da vivere all’aperto, per far scoprire a bambini e genitori diversi linguaggi espressivi e modalità di apprendimento. Il servizio è gratuito, si rivolge a bambini di età compresa fra i 3 mesi ed i 6 anni accompagnati da un adulto di riferimento e si svolgerà in due centri: Centro Educativo Righi in via Righi (zona Le Badie) e Atelier Galilei in via Bisenzio a San Martino (zona viale Galilei), dal lunedì al giovedì, al mattino dalle 9 alle 12 ed il pomeriggio dalle 17 alle 20, con moduli orari alternati nei due centri. Le domande di iscrizione andranno inviate a [email protected], dopodiché l’attivazione è prevista per il 4 luglio al raggiungimento di minimo 12 iscrizioni per ciascuno dei moduli. In base all’ordine di arrivo delle domande sarà redatta la graduatoria degli ammessi. Non ci sono limitazioni al numero di richieste di iscrizione ai moduli, ma per garantire la massima fruizione del servizio, la mancata frequenza ad un modulo a cui si è iscritti, senza preventiva disdetta, comporta la cancellazione a tutti i moduli successivi a cui si è iscritti. Per informazioni Centro Educativo Righi 0574 514019 o Coordinamento Pedagogico 0574 1835182 0574 1835184.