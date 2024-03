Giocano d’azzardo . Denunciati in nove

Nel pomeriggio di sabato la polizia, nel corso dell’attività di controllo del territorio ha intercettato in via Puccini un gruppo di cittadini di nazionalità cinese ritenuti sospetti che si aggiravano nei pressi di un’abitazione la cui porta era aperta. L’accertamento, che al quel punto si era reso necessario, ha consentito di verificare che all’interno del locale erano presenti nove persone, tutte di nazionalità cinese, che erano intente a giocare con le tipiche carte da "Mahjon", il gioco molto diffuso fra la comunità orientale. Inoltre la polizia ha accertato che sui tre tavoli c’erano sistemate varie banconote usate come posta del gioco. Complessivamente è stata sequestrata la somma di 3.435 euro in quanto pertinente del reato pertinente del reato di gioco d’azzardo. I nove cittadini cinesi sono stati denunciati appunto per aver partecipato al gioco di azzardo. Non è la prima volta che le forze dell’ordine scoprono situazioni simili in cui i cittadini cinesi giocano d’azzardo nascondendosi in circoli o case adibite a sale giochi per l’occasione.