Gigli aperti la sera del 2 novembre. Esposto della Cgil: "Fare chiarezza"

Un esposto per chiedere di verificare il pieno rispetto del piano di evacuazione del centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio durante l’alluvione del 2 novembre. A presentarlo ai carabinieri di Firenze è stata la Cgil che vuole comprendere i motivi che non hanno portato alla "chiusura anzitempo del centro commerciale" e chiede di appurare se "hanno prevalso le ragioni della sicurezza o quelle del profitto".

"Appare inspiegabile che gli esercizi commerciali non siano stati chiusi anzitempo rispetto all’orario ordinario – commentano Bernardo Marasco, segretario generale Cgil Firenze, e Maurizio Magi, segretario generale Filcams Cgil Firenze –, quando tutti noi ci trovavamo in una situazione, peraltro preannunciata, che di ordinario non aveva nulla. Suggestivo dover registrare che alcuni lavoratori siano risultati prima bloccati dentro al centro e poi impossibilitati a tornare a casa, dovendo quindi riparare in un albergo situato nelle vicinanze anticipando le spese".

La Cgil nel presentare l’esposto ai carabinieri si domanda se "tale rigidità nel rispettare l’orario ordinario di chiusura non sia stata frutto di una tendenza al tenere sempre aperto a prescindere, tanto le domeniche quanto i festivi, tanto la mattina quanto la notte, inseguendo il feticcio del profitto e della rendita a scapito di tutto il resto, a partire dalle condizioni di sicurezza dei lavoratori".

Una volta che sarà eventualmente appurato quando accaduto il 2 novembre, il sindacato propone uno step successivo. "Un attimo dopo aver chiarito la questione – concludono Marasco e Magi –, la situazione ci impone di farci parte attiva e di confronto per la richiesta di un documento di valutazione dei rischi integrato. E di chiedere l’elezione di un rappresentante della sicurezza dei lavoratori di sito. In questo modo potremo raccogliere le istanze a prescindere dal dato dimensionale dei numerosi negozi e pubblici esercizi che ci sono nel centro commerciale".