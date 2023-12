Gida e il futuro nella multiutility. La trattativa avanza fra i dubbi

I rumors vanno avanti ormai da tempo. Non è un mistero che la nascita della multiutility toscana abbia indotto a prevedere eventuali ulteriori ingressi di altre realtà come Gida. Così da tempo è avviato un percorso di confronto per valutare quali sia la strada che possa portare a concretizzare l’ingresso di Gida in Alia, anche se già ci sono voci che darebbero per fatto il patto: passaggio che richiede l’accordo tra i soci, dal momento che Gida è una società per azioni a capitale misto pubblico e privato costituita da Comune di Prato, Confindustria Toscana Nord ed Alia (detengono rispettivamente il 46,92% il 45.08% e l’8% delle azioni). Secondo alcune voci di corridoio, sembra che ci sia la volontà di raggiungere l’obiettivo entro il 2024, anche se al momento le parti interessate parlano di tempi non ancora maturi. Le trattative sono in corso, anche se sembra che il Comune sia un passo più avanti rispetto agli imprenditori di Ctn. Un percorso tutt’altro che definito, anche perché pare che ci siano delle resistenze da vincere, specie in ambito confindustrale, per evitare che Gida nata nel 1981, perda la sua identità.

L’interessamento c’è da tutte le parti, ma non vi sono né tempi né scadenze fissate nella tabella di marcia né tanto meno un’offerta formale. L’intendimento da parte del Comune di arrivare a conferire le quote pubbliche in Alia è noto, ma non c’è alcuna volontà, come sottolinea Simone Faggi, vicesindaco, "di fare azioni in contrasto col socio privato, rappresentato dagli imprenditori". Il Comune è più avanti, con tanto di pre-atto per il conferimento di quote delle partecipate: gli amministratori stanno lavorando alla stesura della delibera per poi passare all’atto di conferimento con i passaggi istituzionali in maggioranza e in consiglio. Atti che potrebbero permettere di stringere l’affare entro marzo 2024, prima che l’amministrazione non possa più intervenire per via delle elezioni di giugno.

"Stanno girando voci di una già decisa cessione ad Alia delle azioni di Gida detenute da Ctn. Tutto ciò a fronte dell’assenza ad oggi di qualsiasi proposta formale – afferma Daniele Matteini, presidente di Ctn – . Non so per quale motivo si voglia dare per fatta un’operazione che stiamo soltanto valutando, così come ne stiamo valutando altre possibili. Forse per condizionare le nostre scelte, che in effetti sono rese più complicate da queste esternazioni? In ogni caso Ctn sta valutando con serenità le opzioni possibili: a noi interessano solo le aziende, in questo caso soprattutto quelle che si avvalgono dei servizi di Gida. Decideremo su quella base".

