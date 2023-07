Giardino Buonamici Aziende in vetrina

E’ la giornata delle aziende di eccellenza. Tutto pronto per la kermesse di stasera al giardino Buonamici, a partire dalle 18,30, che vedrà Confartigianato Imprese Prato dare vita alla seconda edizione di "Tradizione, Innovazione, Sostenibilità: Eccellenze 2023", il premio che andrà a tre aziende che si sono distinte rispettivamente nelle tre categorie previste dal regolamento. Ancora una volta, accanto alla premiazione, Confartigianato coglierà l’occasione anche per una riflessione sulla situazione socio-economica e in particolare sul nostro distretto, una discussione con personalità di spicco come il presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli, e il capo economista di Nomisma, il professor Lucio Poma, che aprirà il dibattito con una relazione su "L’evoluzione delle filiere e dei distretti produttivi".

Seguirà una tavola rotonda intitolata "Distretti, filiere e territori: le sfide da vincere" alla quale, oltre allo stesso Poma, parteciperanno il presidente Granelli, l’assessore alle attività produttive del Comune, Benedetta Squittieri, il presidente di Confartigianato Imprese Prato Luca Giusti e il vice direttore de La Nazione, Luigi Caroppo, in qualità di moderatore. Presente alla serata anche il governatore della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che interverrà con una testimonianza sull’impegno di Confartigianato a favore delle popolazioni e delle imprese devastate dalla recente alluvione.

Dopo un momento conviviale verranno premiate le tre aziende: per la tradizione la ditta di Samuele Maffucci, per l’innovazione Enertech, per la sostenibilità Idealtex col suo marchio Beat Collection. Conduce la serata la giornalista Giulia Ghizzani.