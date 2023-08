Giardini via del Campaccio "Ci sono zone pericolose"

"Mio figlio è inciampato nel terreno sconnesso e con la faccia ha picchiato contro la lamina di ferro dell’area giochi. Per fortuna ha rimediato solo un taglio in fronte. Ora mi domando: perché un giardino appena inaugurato è già così insicuro?". E’ la domanda che si pone un residente di Chiesanuova, che frequenta assieme alla famiglia i giardini di via del Campaccio. Un polmone verde il cui restyling con fondi europei è stato inaugurato solo la scorsa primavera, ma che già è al centro delle proteste di alcuni frequentatori. Il caso è emerso durante un sopralluogo in zona del capogruppo di Fratelli d’Italia, Claudio Belgiorno, che sulla vicenda ha presentato un’interrogazione in consiglio comunale.

"Nessuno può negare che il giardino sia stato migliorato con i recenti interventi – ammette Belgiorno –, ma per inaugurarlo in fretta e furia sono stati tralasciati dettagli fondamentali. Perché c’è il cordolo di ferro a vista nell’area giochi per bambini? Perché il terreno è sconnesso praticamente ovunque? Perché i pozzetti dell’elettricità sono rialzati e privi di protezioni? Perché ci sono i sassi nel terreno? E perché non è stata potenziata l’illuminazione, lasciando così una penombra serale nel giardino che favorisce le attività illecite?". A queste domande Belgiorno ha chiesto risposta tramite l’interrogazione. "L’assessore Barberis mi ha risposto dicendo che ‘i nuovi giochi e le aree afferenti presentano le dovute certificazioni di sicurezza rispetto ai singoli elementi e alla corretta posa degli stessi’ – aggiunge Belgiorno –. In pratica dice che è tutto in sicurezza ma le immagini e le proteste dei residenti raccontano ben altra storia".

Il capogruppo di Fratelli d’Italia si rivolge direttamente agli assessori: "Escano dai loro uffici e inizino a effettuare sopralluoghi negli spazi della città – conclude –. Così si renderanno conto di cosa non funziona a Prato. Qui i cittadini chiedono solo di poter avere uno spazio fruibile in sicurezza. Basterebbe poco. Invece il Comune vuole negare l’evidenza dei fatti". Durante il sopralluogo, Belgiorno ha effettuato anche una diretta Facebook dai giardini di via del Campaccio. Nei commenti sono arrivate segnalazioni anche sull’area del nuovo giardino di via dei Gobbi, sempre a Chiesanuova. "Sull’area di sosta non c’è da dire niente – spiega un residente –, a parte l’assenza di una pompa di rifornimento per le macchine elettriche. Ma il giardino con le attrezzature presenta problemi: tutto intorno quando piove il terreno non assorbe l’acqua e ci vogliono giorni e giorni per poter tornare a utilizzare gli attrezzi".