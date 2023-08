Giardini di via Fiordaliso Bivacchi e poca sicurezza

Ancora problemi ai giardini di via Fiordaliso al Soccorso. Bivacchi, degrado, sporco ne fanno una zona poco sicura. In campo ci sono i residenti che chiedono un sistema di videosorveglianza, gli stessi cittadini che si sono armati di guanti e ramazza e hanno ripulito l’area. "La situazione dopo l’accensione delle luci nei giardini di via Fiordaliso e del parcheggio in via del Purgatorio, di cui con soddisfazione prendiamo atto, non sembra avere effetti sulla sicurezza. Una ragazza cinese abitante in uno dei condomini che si affacciano sui parcheggi di via del Purgatorio è stata rapinata davanti al cancello di casa", dice Riccardo Risaliti, coordinatore gruppo di controllo vicinato. "La cosa sconcertante è che questo episodio gravissimo è stato compiuto alle 21, quando ancora c’erano molti bambini a giocare sia giardini. Noi genitori siamo davvero preoccupati e impauriti. Chiedo al Comune se non sia il caso che siano posizionate delle telecamere per il controllo dell’area. Mi sono preso l’onere di andare a pulire i giardini di via del Fiordaliso e non descrivo ciò che ho trovato e tolto: le foto parlano da sole. Bivacchi di senza tetto sempre ubriachi, sotto le fronde degli alberi è pieno di escrementi di persone che fanno i propri comodi fregandosene della presenza di minori e persone presenti. Nello spazio di manovra al confine con i giardini di via Fiordaliso c’è una discarica anche di rifiuti tossici, pericolosi, auto abbandonate e ogni sorta di rifiuto che portano topi e scarsa igiene. Un degrado così palesemente visibile non c’era mai stato".