Giannetti diventa ispettore a Prato: l'assistente scelto vince il concorso

Cambio di divisa per l’assistente scelto Leandro Giannetti che ha vinto il concorso per ispettore della Polizia Municipale di Pistoia, risultando primo tra oltre 60 partecipanti. Laureato in lettere all’Università di Firenze, con un master in Polizia Locale conseguito a Bologna, Giannetti, dal 2010 in servizio nel corpo della Polizia Provinciale di Prato, ha acquisito grande professionalità in materia di codice della strada e di ambiente con numerosi interventi a tutela del territorio. "Persona sempre disponibile, collaborativa, propositiva e con grande passione e dedizione al lavoro". Così il comandante Michele Pellegrini ha voluto dedicare un saluto ed un ringraziamento al nuovo ispettore: "Perdo uno dei migliori elementi e ci mancherà molto, ma allo stesso tempo sono felice per lui perché può ricoprire un ruolo di prestigio che merita".