Giani promette ambulanza con infermiere a Vaiano 7 giorni su 7

Maristella Carbonin

Parlare di sanità, ancora. Insistiamo e ci crediamo, perché è tema che tutti i cittadini toccano da vicino. E vogliamo pensare che sia anche una nostra piccola vittoria quella promessa fatta dal governatore Giani al comune di Vaiano e alla sua gente: "Sarà attivata un’ambulanza con infermiere a bordo sette giorni su sette". Di certo una conquista per il comune incastonato nella Val di Bisenzio e che inevitabilmente soffre i tagli alla sanità più di altri. E’ il destino, spesso, delle comunità più isolate, anche dal punto di vista dei collegamenti. Le parole del governatore non erano scontate. Ora, a Vaiano, non resta che aspettare che l’impegno si traduca in una data ("ma sarà a breve", assicura Giani).