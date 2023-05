Giani: "I migranti nell’ex Creaf" Biffoni dice no: "Parla senza sapere E’ questa l’accoglienza diffusa?"

Un immobile per tutte le stagioni. Appena c’è da risolvere un problema in città, il primo pensiero della politica va all’ex Creaf, nel frattempo diventato Centro Pegaso. Una struttura quella di via Galcianese nata originariamente come polo per l’innovazione tecnologica, poi divisa a metà nel periodo della pandemia, mettendo da un lato Prisma (il polo per l’incontro fra start up innovative e aziende del distretto) e dall’altro la struttura per il ricovero dei pazienti indirizzati dall’ospedale Santo Stefano. A seguire il Pegaso è diventato hub vaccinale, poi doveva diventare un ospedale di comunità, salvo scoprire che non c’erano le tempistiche adeguate per finanziarlo con i fondi Pnrr, e rinviando così tutto ai fondi ministeriali dell’articolo 20 della legge sanitaria.

Le mirabolanti avventure dell’ex Creaf, da ieri, hanno un’ipotetica funzione in più: quella di struttura per l’accoglienza diffusa dei migranti. Ad annunciare l’idea è stato il governatore della Toscana Eugenio Giani, dopo un colloquio telefonico con il prefetto di Prato Adriana Cogode, che ha fatto seguito alla richiesta del commissario straordinario per l’emergenza sui migranti, Valerio Valenti in visita l’altro giorno a Firenze, di individuare in Toscana strutture adeguate per l’ospitalità dei migranti. "Quando noi parliamo di accoglienza diffusa dobbiamo fare un lavoro di confronto, e quindi una cabina di regia permanente che fra i vari enti locali, la Regione, lo Stato, individui i luoghi – dice Giani -. Per dire, ieri ci siamo sentiti con la prefetta di Prato e mi diceva che il Creaf, la struttura che noi abbiamo realizzato nella gestione della pandemia, si potrebbe adattare, e quindi abbiamo ragionato come e perché potrebbe adattarsi".

Un’idea, quella avanzata da Giani, che ha fatto balzare sulla sedia il sindaco Matteo Biffoni, che non ha perso tempo e dopo essersi confrontato al telefono col prefetto Cogode è subito andato all’attacco del presidente della Regione. "Se ne avevo un sospetto adesso ho la ragionevole certezza che Giani parli di immigrazione senza avere chiaro di cosa si intenda per accoglienza diffusa – attacca Biffoni -. Perché se immagina il Creaf, che aveva già proposto a Firenze durante l’incontro con il prefetto Valenti, come una struttura per l’accoglienza diffusa forse non ha idea di cosa sia il modello toscano e pratese dove l’accoglienza si fa in piccoli spazi e con piccoli nuclei e non in luoghi enormi come l’ex Creaf, che diventerebbe un altro Cas". Come precisazione, fatta però dalla prefettura e non dalla Regione, non si immaginerebbe l’uso di tutto l’ex Creaf, ma solo di una porzione, per un’ospitalità complessiva di 20 migranti. Dalla prefettura sottolineano inoltre che "si tratta di una fase meramente ricognitiva e nient’altro, che si affianca a numerosi ulteriori tentativi di trovare soluzioni per l’accoglienza con i sindaci, le cooperative e gli enti vari della provincia". Resta però la reazione dura del Comune, con Biffoni che sottolinea anche una questione di merito: "L’idea è del presidente e l’immobile è della Regione quindi possono fare come credono – spiega il primo cittadino -. Ma prendo atto, siccome con me non ne ha mai parlato, del rispetto del presidente della Regione per questa città. Città che sull’accoglienza fa da sempre e parecchio la sua parte e mai si è tirata indietro".

Stefano De Biase