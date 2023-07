Giani e l’impegno per Vaiano La promessa al sindaco Bosi: "Infermiere 7 giorni su 7"

"Sono venuto via da Carmignano con la rassicurazione che saranno colmate le lacune evidenti del sistema di emergenza urgenza 118 a Vaiano. Ho parlato col presidente Eugenio Giani, l’assessore Simone Bezzini, il dg dell’Asl Centro, Paolo Morello Marchese, la consigliera pd Ilaria Bugetti e ho spiegato che com’è stato concepito il sistema 118 non va bene per Vaiano". Primo Bosi, sindaco di Vaiano, è sceso dalla Valbisenzio per recarsi ieri mattina sulle colline medicee, a Carmignano, perché in occasione dell’inaugurazione dell’ampliamento del distretto sanitario sapeva che avrebbe incontrato i vertici regionali e dell’Asl. Bosi è tornato con una speranza: quella di vedere confermato 7 giorni su 7 e nelle 12 ore diurne un infermiere a bordo dell’ambulanza. Oggi il personale infermieristico c’è solo nei fine settimana, mentre gli altri turni sono coperti da volontari. E da Giani arriva la conferma: "Sì, mi sono impegnato con il sindaco a questa soluzione. Bosi mi ha spiegato l’apprensione della comunità vaianese. Riguardo all’ultimo caso dall’Asl mi è stato spiegato che sono state rispettate tutte le procedure, ma laddove si crea nella comunità uno stato di disagio come questo è bene che ci sia un’ambulanza con infermiere a bordo. Per come il sindaco mi ha spiegato la situazione mi prenderò la responsabilità di dare questa risposta. Era presente il dg Morello e ora si tratta di formalizzare le cose. Dall’Asl – aggiunge – mi è stato spiegato che questo era il momento dell’assestamento. Vengono individuati luoghi dove è giusto che ci sia l’infermiere e Vaiano era già stata presa in considerazione". Quanto ai tempi, Giani spiega che è una valutazione di organizzazione che tocca all’Asl. "Ma – conclude – sarà molto presto".

Sa.Be.