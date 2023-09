"Gialli a Montemurlo: "Notti nel mistero" in giardino di Villa Giamari"

"Notti nel mistero", parte domani alle 21,15 nel parco di Villa Giamari il ciclo di quattro incontri, promosso dal Comune di Montemurlo e dedicato alla narrativa di genere giallo con autori del territorio che hanno ambientato le loro storie a Prato, Firenze e Pistoia. A condurre le serate e dialogare con gli autori ci saranno Francesca ed Emanuele Vattiata. "Ripartono le rassegne promosse dalla biblioteca “Bartolomeo Della Fonte”. Un invito alla lettura e una sollecitazione a scoprire interessanti scrittori locali di “gialli” – spiega l’assessore alla cultura Giuseppe Forastiero – Una proposta culturale di qualità, piacevole e leggera, per vivere queste ultime serate estive nel giardino di Villa Giamari".

Il primo incontro, giovedì, vedrà come ospite Pier Paolo Giusti, fiorentino, svolge l’attività di psicologo e psicoterapeuta in ambito clinico ma da qualche anno si dedica con successo alla scrittura di gialli. A Villa Giamari Giusti porta tre dei suoi ultimi lavori, edizioni Porto Seguro, “La cura della follia” (2021), “Una cosa per pochi” ( 2022) e “Fiori di ciliegio nella notte” (2023) con protagonista l’ispettore Davide Zordi. Giovedì 21 settembre i fratelli Vattiata saranno in dialogo con Sandro Malucchi, sindacalista della Cgil, che presenterà “L’ultima verità sulla morte” (Eccoci edizioni 2021). Giovedì 28 settembre Laura Vignali presenta “Gianluigi Ramazzini e il mistero dei fermodellisti suicidi” (C&P Adver Effigi edizioni, 2021). Chiude la rassegna “in giallo” martedì 3 ottobre Silvia Giobbi con “Rock’ n’ Roll Noir I misteri e le relazioni e gli amori del Club 27” (Arcana editore, 2016). Ingresso libero.