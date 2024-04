Già chiuso il cantiere. Lavori a tempo record

Cantiere chiuso a tempo di record per la strada regionale 66 a Poggio a Caiano. E’ terminata in anticipo l’asfaltatura, realizzata dalla Regione Toscana, da ponte all’Asse sino alla rotonda di via Matteotti. A breve partirà il rifacimento della segnaletica orizzontale, non solo nella strada oggetto di asfaltatura ma anche in altre strade che vedranno dei cambi nei sensi di marcia. Dopo questa fase sarà modificata la viabilità in alcune strade. Nello specifico, il Comune è in dirittura d’arrivo per il ripristino del doppio senso di marcia in via Vittorio Emanuele e saranno quindi tolti gli stalli per la sosta sul lato sinistro in direzione ponte all’Asse mentre resteranno quelli sul lato destro con sosta regolata da disco orario. Il Comune provvederà a realizzare un parcheggio in via Aietta e nuovi stalli per la sosta in altre zone della città. "Ricordo – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Leonardo Mastropieri - che il doppio senso di marcia in via Vittorio Emanuele II è stato richiesto anche dalla Regione". Tornerà il doppio senso su ponte al Molino con queste caratteristiche: senso unico nel tratto da largo Mazzei e via Pratese verso il ponte e saranno tolti tutti gli stalli lungo via Pratese (lato scuderie), da via Sottombrone si potrà svoltare sia a destra (direzione ponte) sia verso le scuderie. Per i veicoli superiori a 35 quintali, in conferenza dei servizi è stato concertato di istituire il divieto di transito dai tre ponti (ponte all’Asse, ponte al Molino e ponte alla Furba), eccezion fatta per il trasporto pubblico, mezzi di soccorso, veicoli di Alia. In questo modo i mezzi pesanti non passeranno più dal centro storico.

M. Serena Quercioli