"Gestione dei cimiteri inaccettabile" Il Comune riaffiderà il servizio

E’ ormai questione di giorni, al massimo di un paio di settimane, e poi si concretizzerà la risoluzione consensuale dell’appalto per la gestione dei cimiteri fra il Comune di Prato e la cooperativa piemontese che ha vinto l’ultima gara per la manutenzione dei 24 campisanti cittadini. Le segnalazioni sul cattivo stato di manutenzione dei cimiteri si sono succedute una dietro l’altra negli uffici comunali, tanto che l’assessore Cristina Sanzò ha chiesto una serie di sopralluoghi ai tecnici per verificare la situazione. Dalle varie visite nei cimiteri è emersa una situazione ritenuta "inaccettabile" dagli uffici pubblici, tanto che il Comune ha proceduto a sanzionare la cooperativa con varie penali. In particolare molte critiche sono piovute sullo stato di manutenzione del cimitero di Chiesanuova, uno dei più frequentati della città. Alla fine è stato lo stesso gestore a proporre la risoluzione dell’accordo al Comune, che ha subito accettato. E adesso si attende solo l’espletamento delle ultime formalità burocratiche, rallentate dal periodo estivo che vede in corso le ferie di molti tecnici. Nel frattempo il gestore piemontese dei cimiteri cittadini ha provveduto al taglio dell’erba in tutti e 24 i campisanti del territorio, così da restituire un minimo di decoro alle strutture.

"Sono dispiaciuta e rammaricata per la situazione che si è venuta a creare – spiega Sanzò -. Abbiamo cercato di dare risposta a tutte le segnalazioni pervenute agli uffici, effettuando numerosi sopralluoghi, ma purtroppo l’unica cosa che adesso possiamo fare è aspettare l’espletamento della risoluzione dell’appalto". Una volta chiuso l’attuale rapporto è tutta da comprendere la strada che il Comune potrà intraprendere per riaffidare il servizio. La vecchia gara aveva portato con sé una graduatoria, alla quale, se consentito dalla legge, si potrebbe attingere per trovare un altro gestore dei 24 cimiteri comunali. Se questo non fosse possibile, gli uffici dovrebbero procedere con una nuova gara, comportando però tempi più lunghi, e lasciando la manutenzione dei campisanti ancora a desiderare per i prossimi mesi. "Siamo dispiaciuti per i disservizi con cui hanno dovuto fare i conti i cittadini – aggiunge Sanzò -. Ma ci stiamo muovendo il più velocemente possibile per trovare una soluzione al problema". Intanto, nell’ultima variazione di bilancio di fine luglio approvata dalla maggioranza, sono stati stanziati i fondi per la messa in sicurezza e il restyling del cimitero di Figline: 350.000 euro che consentiranno di rifare anche il marciapiede nella porzione crollata a seguito del maltempo, e di provvedere alla messa a norma strutturale di tutto il camposanto.