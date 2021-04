Prato, 11 aprile 2021 - Un incredibile gioco del destino ha voluto che un fratello e una sorella, che sono gemelli, diventassero genitori lo stesso giorno alla stessa ora. Sono infatti nati insieme i figli di Ketty Gambassi e di Michael Gambassi. Una festa doppia in famiglia quando i piccoli sono venuti alla luce. Una festa che ha dell'incredibile.

Ketty Gambassi e la cognata Valentina Pignalosa, compagna di Michael, finivano il tempo di gestazione più o meno negli stessi giorni ma non insieme. In realtà poi uno dei due cuginetti si è fatto attendere. E dunque la nascita è stata praticamente in contemporanea. Le due mamme stanno bene e si sono scattate una foto insieme, sorridenti, insieme ai piccoli. Una foto storica per la famiglia Gambassi.

I piccoli sono nati giovedì 8 aprile all'ospedale Santo Stefano di Prato. Una festa anche per la struttura ospedaliera, nella quale nascono molti bambini ma che per la prima volta ha visto un evento tanto singolare.