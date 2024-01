Geco, fare rete e risparmiare per l’energia

Una sala consiliare di Vaiano gremita ha salutato ieri la nascita della comunità energetica rinnovabile della Valbisenzio, un’associazione non riconosciuta senza fini di lucro che ha visto per adesso associati i Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo e i tre primi cittadini che sono per adesso presidente (Primo Bosi), vice presidente (Guglielmo Bongiorno) e consigliere (Giovanni Morganti).

La presentazione è avvenuta a distanza di pochi giorni dai decreti attuativi da parte del Governo in merito alle comunità energetiche. "Si tratta – ha spiegato Bosi – di un percorso molto lungo che porta a scambi di energia entro determinati confini, quindi all’interno della comunità: lo scambio avverrà fra chi produce e chi consuma". Tre gli aspetti che hanno convinto i tre Comuni a creare, il mese scorso, la Geco (Green Energy Community), come hanno spiegato alla platea Primo Bosi, Elisa Fabbri e Giovanni Morganti: gli incentivi economici previsti dallo Stato che spetteranno agli associati, siano essi solo consumatori, produttori o presumer (chi produce e consuma), l’aspetto di salvaguardia ambientale - visto che si tratterà di energia a "filiera corta" e comunque il processo sarà da stimolo ad installare nuovi dispositivi per creare energia rinnovabile – e quello sociale, visto che i Comuni avranno un 5% degli incentivi per aiutare chi ha difficoltà.

I dettagli li ha spiegati l’ingegner Andrea Ginosa, direttore generale di EstraClima e responsabile del progetto Geco. "E’ un gioco in cui si vince tutti – ha detto – perché ci saranno incentivi per tutti. Ed è sufficiente compilare un modulo, non si pagano quote per associarsi". Chi volesse più informazioni o aderire alla Geco, sul sito di Estra trova tutti i dettagli e il modulo da compilare online.