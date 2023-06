Prato, cucciolo di gatto intrappolato in tangenziale. Lo salvano i volontari Lav

Prato, 30 giugno 2023 - Nella serata di ieri, giovedì 29 giugno, è stato salvato un gatto rimasto intrappolato nella rotonda della tangenziale (Viale Leonardo da Vinci) all’altezza del cinema Omnia Center / Maisons du Monde. A intervenire, dopo diverse segnalazioni arrivate da parte degli automobilisti che hanno provato anche a metterlo in sicurezza (senza successo però), sono stati i volontari dell'associazione Lav dopo aver allertato e informato tutte le forze dell’ordine circa l’attività che si sarebbero apprestati a svolgere tramite il numero di emergenza 112. Il cucciolo, molto spaventato visto il frequente passaggio di auto, è stato recuperato attraverso l'uso di alcune gabbie, al cui interno è stato attirato con del cibo. In poche decine di minuti i volontari sono riusciti a completare l'operazione.

“Sono una sostenitrice Lav da tutta la vita e, appena saputo dell’apertura di una sede locale a Prato, mi sono subito resa disponibile per effettuare attività in favore di animali - racconta Brenda Mormile, una delle volontarie dell'associazione - Così sono diventata una volontaria dedicandomi principalmente al trasporto e soccorso di animali con l’Ambulanza Veterinaria. Il salvataggio di ieri sera è stato particolarmente emozionante. Siamo riusciti in poco tempo a mettere in salvo il gattino, un cucciolo di pochi mesi che inspiegabilmente si è trovato intrappolato in mezzo a quella rotonda. Sarebbe potuta andare molto peggio, è stato molto fortunato! Ecco, Fortunato potrebbe essere il suo nuovo nome. Consiglio a tutte le persone amanti degli animali come me di entrare a far parte di questo fantastico gruppo".