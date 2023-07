Gattino intrappolato salvato dai volontari

Intervento dei volontari della Lav alle 22.30 in tangenziale: un cucciolo di gatto era rimasto intrappolato in mezzo alla rotonda all’altezza dell’Omnia Center-Parco Prato. L’animale, molto spaventato visto il frequente passaggio di auto, piangeva in mezzo alla rotonda cercando di attraversare la strada. Questo comportamento e specialmente i forti lamenti hanno attirato l’attenzione degli automobilisti che, in alcuni casi, si sono fermati cercando di recuperarlo senza successo. E’ partita dunque la segnalazione alla Lav.

I volontari dell’associazione, dopo aver informato tutte le forze dell’ordine, si sono recati sul posto cercando di recuperare il piccolo gatto. Il cucciolo è ospite nella sede Lav in via Ferrara, 7E. Dopo le visite mediche, sarà possibile adottarlo. Informazioni allo 0574.1747113 o [email protected]