Gatta salvata dall’incendio. E’ rimasta intossicata

E’ stata salvata dai vigili del fuoco dall’incendio divampato nell’appartamento, a Castelnuovo, dove viveva. Protagonista della brutta avventura è stata una gatta adesso affidata alle cure dei volontari della Lav, intervenuti dopo la richiesta di aiuto dei vigili del fuoco. L’episodio è avvenuto ieri mattina quando i pompieri sono stati allertati per un incendio all’interno di un appartamento. Le fiamme sono partite in cucina, per cause ancora da accertare, e il tempestivo arrivo dei pompieri ha evitato che si potessero propagare al resto della casa. In quel momento non c’era nessuno nell’abitazione, solo la gattina che è stata presa dai vigili del fuoco e portata in salvo fuori dall’appartamento. I pompieri le hanno subito somministrato l’ossigeno.

Poco dopo è arrivata l’unità di emergenza della Lav, grazie a un protocollo siglato con i vigili del fuoco. Tina, questo il nome della gattina che ha ben 15 anni, è in prognosi riservata, ricoverata in camera di ossigeno in quanto era gravemente intossicata. La proprietaria dell’appartamento, immediatamente rintracciata, ha spiegato di essere uscita un paio di ore prima per andare al lavoro. Il figlio della signora, contattato, ha subito raggiunto la gattina in clinica veterinaria.

"Chi salva una vita salva il mondo intero, e per noi di Lav ogni vita vale. Ecco perché abbiamo un’unità di emergenza sempre pronta a intervenire. Il protocollo firmato a dicembre con i vigili del fuoco ci permetterà di salvarne ancora di più, potendo contare su personale formato e informato della nostra presenza", ha detto Cristiano Giannessi, responsabile sede Lav di Prato e intervenuto sul posto dell’incendio con l’ambulanza veterinaria.