Garibaldi, si ride. Torna Canini con doppietta

Oggi e domani alle 21 a Il Garibaldi di scena Jonathan Canini, con lo spettacolo Vado a vivere con me. Dopo le sei date dello spettacolo presentato in anteprima a maggio 2023, a un anno dal debutto e più di trenta repliche sold out in tutta la Toscana, torna a Prato il fuoriclasse emergente della comicità toscana. Jonathan Canini ha lasciato il nido di mamma e papà ed è andato a vivere per conto suo. Esperienza esilarante che l’attore e comico ripercorre in questo show scritto insieme a un altro asso della comicità, il pratese Walter Santillo (che cura anche la regia). Cucinare, impostare la lavatrice, stirare e accendere il riscaldamento. Scene di vita quotidiana che possono diventare incubi se si tratta della prima volta. A dare spunto allo spettacolo sono fatti realmente accaduti e straordinarie disavventure che Jonathan mischia a spassosi tranche de vie. Il tutto con la presenza dei personaggi che lo hanno reso celebre e che accompagnano Jonathan ormai ovunque: Pamela di San Miniato, il bullo, il fattone. Dopo i successi riscossi con Cappuccetto Rozzo – oltre 25.000 spettatori, tre anni di repliche – Canini torna con la stessa verve che l’ha imposto sui social come in teatro, per raccontare le vicissitudini in cui ci imbattiamo quando entriamo per la prima volta in una casa tutta nostra. A dare spunto sono fatti realmente accaduti e straordinarie disavventure. Il tutto ovviamente con la presenza dei suoi personaggi, che lo hanno reso celebre, e che lo accompagnano ovunque. E che solo del tutto, non lo lasciano mai.

A meno di trent’anni Canini, il comico di Pontedera è l’astro nascente della comicità, amatissimo e seguitissimo in particolare dal popolo web. Ma la sua dimensione naturale è appunto il palcoscenico, con i suoi "one man show" all’insegna del tutto esaurito. La sua avventura nel mondo dello spettacolo è iniziata un po’ per caso, per gioco. "Vivendo in un piccolo paese non è che la sera ci fossero così tante attrazioni – racconta – per cui insieme ad un gruppo di amici abbiamo deciso di fondare un gruppo comico facendo i primi spettacoli nei circoli e alle sagre, laddove ci chiamavano. Praticamente ho fatto il contrario di quello che hanno fatto in tanti. Ho cominciato con gli spettacoli live e poi sono passato al web".