Garage diventa covo di balordi. Bliz della polizia in via Respighi. Scattano denunce ed espulsioni

Tutti insieme in un garage in disuso di via Respighi: cinesi, marocchini e nigeriani lo avevano scelto come dimora. A scoprire la sistemazione, del tutto fuorilegge, sono stati venerdì gli agenti della squadra Volante della polizia.

L’attenzione della polizia si è concentrata su via Respighi, all’interno del quartiere residenziale della comunità cinese: da precedenti accertamenti era emersa la possibile presenza di cittadini stranieri in un’autorimessa sotterranea, occupata dunque abusivamente.

Ed era così: all’interno di alcuni garage in stato di disuso, gli agenti hanno sorpreso undici cittadini stranieri, di nazionalità cinese, marocchina e nigeriana, tutti con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti. Alla vista della polizia, alcuni hanno cercato di nascondere qualcosa. Il gesto non è sfuggito agli agenti: è scattata la perquisizione. Un nigeriano è stato trovato con undici bottigliette contenenti metadone nello zaino, intestate a un cittadino italiano, oltre alla somma di trecento euro. L’uomo, che annovera svariati precedenti penali e di polizia per reati inerenti gli stupefacenti, aveva a suo carico, in atto, la misura cautelare del divieto di dimora dal comune di Prato, oltre ad un divieto di ritorno emesso dal Questore di Prato. Il nigeriano è stato quindi denunciato in stato di libertà a per i reati di invasione di terreni o edifici, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per inosservanza del foglio di via obbligatorio. Un marocchino, anch’egli con precedenti e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in atto, è stato trovato con una modica quantità di eroina, un computer portatile, probabilmente rubato, e due piedi di porco in ferro, subito sequestrati. Il balordo è stato denunciato per invasione di terreni o edifici e per possesso di arnesi e atti allo scasso.Si è beccato anche una sanzione amministrativa per detenzione di droga.

Tutte le persone che occupavano abusivamente il garage di via Respighi (dove sono intervenuti i vigili del fuoco per la verifica delle norme sulla sicurezza antincendio), in quanto prive di documenti, sono state condotte in Questura. Sono scattati sette provvedimenti di espulsione dall’Italia: uno è stato immediatamente eseguito con l’accompagnamento del soggetto al centro di permanenza rimpatri di Gradisca d’Isonzo (Gorizia).