Gallingiardino 4mila visitatori anche da fuori

Bilancio lusinghiero per GallinGiardino, la manifestazione promossa nel week end dal comune di Cantagallo a villa Guicciardini di Usella, che ha visto una partecipazione di pubblico (nella foto) oltre ogni aspettativa.

Il sindaco Guglielmo Bongiorno e l’assessora alla cultura Maila Grazzini tirano le somme ringraziando "gli oltre 4 mila partecipanti e le numerose persone che hanno lavorato per la buona riuscita dell’iniziativa".

"Le tante e diverse attività proposte per un pubblico di tutte le età e il fascino della Villa Guicciardini e del suo parco storico sono stati una ricetta vincente - –sottolineano gli amministratori – Tra sabato e domenica tante persone sono arrivate dalla Valbisenzio e da Prato ma, complice l’attività all’autodromo del Mugello, si sono visti anche numerosi visitatori di passaggio, magari in moto, da fuori provincia. Un segnale interessante per tutta la Vallata".

Dietro la buona riuscita della manifestazione - fanno notare Bongiorno e Grazzini - c’è la disponibilità e la stretta collaborazione con il management di Villa Guicciardini che si impegna per l’apertura straordinaria, e non scontata, a un così numeroso pubblico. Tra l’altro il contributo degli espositori è destinato a Cisom, l’associazione impegnata in diverse attività e nella protezione civile del territorio.

La rete dei soggetti che ha collaborato è vasta. Gli amministratori ci tengono a ringraziare proprio tutti: la Fondazione CDSE, le associazioni del territorio con le Proloco di Gavigno e Carmignanello, Riciclidea, Vagamonti, Mulino Rapaccini, che con Maurizia Falconi ha seguito i laboratori di pasta fresca, Un Prato di libri, Gruppo Colle, che ha seguito la logistica di NaturArte, Cisom, Carabinieri in congedo, Laboratorio per l’affresco Elena e Leonetto Tintori con insegnanti, allievi e artisti e poi - naturalmente – le aziende del territorio e gli espositori di animali da cortile.