Galli: "La riforma del 118 penalizza la Valbisenzio"

Arriva da Giovanni Galli, ex portiere di Milan, Fiorentina e della Nazionale, attualmente consigliere regionale della Lega e membro della Commissione sanità della regione Toscana, l’ultima critica alla riforma del 118 voluta dall’Asl. "La riorganizzazione del 118 penalizza le aree più lontane dai centri urbani. Quello che è successo in Val di Bisenzio nei giorni scorsi lo dimostra – ha affermato Galli – Da sempre siamo fermamente contrari a questo progetto". Il consigliere regionale a proposito dell’ennessimo ritardo nella gestione dei soccorsi che domenica ha fatto attendere oltre un’ora una 71enne ferita dopo una caduta a Casalino, ha aggiunto: "Temiamo che quanto successo nella zona di Cantagallo possa non rimanere, purtroppo, un caso isolato, stante la deleteria riorganizzazione del 118 fortemente voluta dalla giunta Giani. La vicenda a cui ci riferiamo è stata riportata dalla stampa, evidenziando il disagio patito da una signora che sarebbe stata soccorsa dopo oltre un’ora e trasferita all’ospedale fiorentino di Careggi, non sicuramente il nosocomio più vicino al luogo dove è accaduto – prosegue Galli – Il mezzo di soccorso era privo del medico a bordo e arrivato da Prato (ndr), con soli volontari. Le preoccupazioni dei residenti, testimoniano, ulteriormente, quanto sia sbagliata la scelta di rimodulare, al ribasso, il servizio di emergenza-urgenza nelle aree marginali. Tra l’altro – precisa l’esponente leghista – a breve, con l’arrivo dell’estate, questa zona vedrà aumentare la popolazione e quindi il ridimensionamento a livello assistenziale sanitario diventa, se possibile, ancora più preoccupante". E all’arrivo dei villeggianti si aggiungeranno i lavori previsti dalla Provincia di Prato al ponte a L’Acqua che bloccheranno la Sp3 dell’Acquerino-Cantagallo.