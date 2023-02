Galleria degli Alberti ora apre agli studenti

Spazio all’arte. Intesa Sanpaolo amplia l’offerta gratuita proponendo alla Galleria di Palazzo degli Alberti, in collaborazione con Civita Mostre e Musei, percorsi di visita specifici per le scuole. Per conoscere tale nuova offerta educativa, giovedì 2 marzo alle 17,30 tutti i docenti interessati, delle scuole di ogni ordine e grado, sono invitati alla Galleria di Palazzo degli Alberti per l’incontro di presentazione. È prevista la visita guidata alla collezione e l’approfondimento delle proposte rivolte alle scuole, per una durata complessiva di circa 60 minuti, durante i quali lo staff dei ServizieEducativi della Galleria sarà a disposizione per illustrare i percorsi di visita e il palinsesto didattico e per programmare progetti personalizzati in base alle esigenze curriculari delle diverse classi.

La partecipazione è gratuita e su prenotazione, scrivendo a [email protected] "Questa proposta conferma l’impegno in ambito culturale di Intesa Sanpaolo che da anni realizza nelle proprie sedi museali di Gallerie d’Italia a Milano, Napoli, Torino e Vicenza iniziative volte ad avvicinare il mondo dell’arte a bambini e ragazzi, con sempre maggiore volontà di accoglierli", dicono da Intesa. La Galleria è aperta ogni sabato e domenica dalle 10,30 alle 19 (ultimo ingresso alle 18), sempre con ingresso gratuito.