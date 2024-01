Galciana, lupo avvistato vicino alle abitazioni. “Non è la prima volta”

Prato, 17 gennaio 2024 – Un lupo a spasso per i campi di Galciana. Martedì sera è stato avvistato in un campo coltivato che costeggia via Per le case nuove. Non è la prima volta che i lupi si fanno vedere nella campagna di Galciana ma in questa occasione un cittadino è riuscito a riprenderlo girando un breve video.

Il lupo avvistato a Galciana

Sono sempre più frequenti i casi di lupi che si avvicinano alla città, alla ricerca di cibo.