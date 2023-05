Galceti, lavori mai fatti e rifiuti: quanti ostacoli al parco. "Entro il 2023 riaprirà"

Prato, 7 maggio 2023 - Il Centro di Scienze Naturali punta alla completa riapertura. L’obiettivo è tornare ad essere il parco di una volta, il parco frequentato la domenica dalle famiglie, entro la fine del 2023. Burocrazia e manutenzioni sono gli ostacoli principali. Nonostante ciò il Csn attualmente sotto la guida della Fondazione Parsec, prosegue con parte delle attività ossia il recupero della fauna e le visiste didattiche aperte solo alle scuole. Perché il parco possa essere aperto al pubblico occorre il riconoscimento formale come ’Santuario faunistico – Centro di recupero fauna’ da parte della Regione Toscana, che l’assessore competente Giacomo Sbolgi assicura essere in drittura di arrivo: "L’iter è già in fase molto avanzata, solo questo passaggio autorizzerà la riapertura completa", commentai.

"È assolutamente falso però che il centro trascuri le attività di educazione ambientale come sostenuto dall’ex vicesindaco Borchi. In questi mesi abbiamo avuto decine di classi, che hanno partecipato alle iniziative, senza però venire in contatto con gli animali in cura. Nel frattempo si lavora per portare a termine la staccionata attorno al laghetto che adesso manca perché è in fase di sostituzione completa. Si tratta dell’ultima fase del ripristino del laghetto. Sia l’amministrazione Tozzi che quella Bicchi avevano lasciato che si interrasse e che le paratoie cedessero e già nel 2015 c’era l’ipotesi di un intervento, che è stato fatto però solo nei mesi scorsi e che ha richiesto l’impegno di risorse consistenti. Anche la fauna che lo popolava sta lentamente ritrovando il proprio ambiente".

Perché Galceti torni ad essere il luogo del cuore dei pratesi occorrerà ancora del tempo: "Tutte le staccionate e i vialetti non sono state oggetto di manutenzione fin dal 2000 e la situazione si è ulteriormente aggravata con la tempesta di vento del 2015 che ha devastato completamente il parco, abbattendo oltre 50 alberi e danneggiando voliere e recinzioni. Dal 2010 al 2015 non c’è stata nessuna manutenzione della viabilità interna, del verde, di laghetti e corsi d’acqua, delle voliere", aggiunge Sbolgi. "La Fondazione Parsec ha avuto l’affidamento del Csn proprio agli inizi del 2015 e si trovò subito a gestire i danni, investendo moltissime risorse. Dal marzo del 2020 e fino a pochi mesi fa le restrizioni del Covid hanno inoltre abbattuto i proventi e fermato alcuni cantieri. Negli ultimi mesi si sono aggiunte le difficoltà di reperimento di materiale edile e legname, con conseguente aumento dei costi. Ma la tempesta di vento non è stato il solo problema. Nel 2015 il parco era invaso dai rifiuti". Secondo i dati diffusi dal Comune sono stati rimossi 300 chili di plastica e quasi 5 tonnellate di ferro. E poi centinaia di metri di cavi elettrici e tubi idraulici dei vecchi impianti, mai rimossi che deturpavano il parco. Nella soffitta del museo un’altra tonnellata di oggetti accumulati per 40 anni, oltre a munizioni sequestrate dai carabinieri. Dopo la ripulitura nel 2016 si è provveduto al parziale rifacimento del tetto del convento. Nel 2018 è ripresa l’attività di recupero fauna e tutt’ora è in corso la sistemazione delle strutture necessarie (voliere, recinzioni).

"Dal 2019, oltre alla manutenzione straordinaria è stata realizzata la nuova aula didattica e nel 2020 è iniziato l’iter di realizzazione di altre casette per medicheria e rettilario, ma serve tempo per questi lavori - conclude l’assessore -. Riguardo alla fattoria didattica nel 2015 non ce n’era più traccia. C’erano però degli animali da cortile, pecore, capre e asini introdotti a questo scopo, dannosi per la vegetazione spontanea del Monteferrato. L’orto botanico infine è un’idea interessante, peccato che sia stato realizzato con piante estranee e inadatte all’ambiente e che mancasse l’impianto di irrigazione. Oggi ospita solo essenze caratteristiche di quest’area".