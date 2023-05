Galceti, c’è la svolta La Regione accelera: approvata la delibera La riapertura è vicina

C’è la svolta. La Regione ha messo l’acceleratore e consegnato in tempo di record una risposta alla questione Galceti. Il grande parco del Monteferrato chiuso dal 2020 a causa del Covid attende di riaprire in una veste nuova. Per fare questo però serve un’autorizzazione regionale e dei criteri di adeguamento. Perché il parco possa essere aperto al pubblico occorre infatti il riconoscimento formale come ’Santuario faunistico – Centro di recupero fauna’ autorizzazione che può essere rilasciata solo dalla Regione. Ecco la svolta: la giunta guidata dal governatore Eugenio Giani ha approvato i criteri perché Galceti possa trasformarsi in un santuario faunistico con l’obiettivo di tornare ad essere il parco di una volta frequentato la domenica dalle famiglie e dai bambini. L’atto tanto atteso c’è, adesso la palla passa al Comune di Prato in quanto proprietario e alla Fondazione Parsec che gestisce il Csn dal 2015: a breve dovranno presentare in Ragione la documentazione necessaria sulla base dei criteri stabiliti dalla giunta regionale. Dopodiché arriverà la tanto attesa autorizzazione e quindi il riconoscimento di ’Santuario faunistico – Centro di recupero fauna’.

"La Regione con questa delibera ha dato una risposta immediata ad un problema sollevato", commentano da palazzo Sacrati. "Ci siamo subito attivati perché Galceti possa di nuovo aprire al pubblico". È il desiderio di tutti, soprattutto dei pratesi che per anni sono rimasti ’orfani’ di un luogo tanto caro alla città conosciuto da generazioni di bambini. Attualmente il Centro di Scienze Naturali è chiuso al pubblico, ma nel 2018 ha ripreso a svolgere il servizio di recupero e cura della fauna selvatica e anche di animali sottoposti a sequestro o protetti oltre ad organizzare visite didattiche esclusivamente riservate alle scuole. Dai circa 300 animali gestiti nel 2018 e 2019 nel 2022 il Centro di Scienze Naturali ha preso in carico oltre 500 animali. Allodole, merli, rondini e cardellini, ghiri, lepri, ricci ma anche aironi e pipistrelli, un lavoro quotidiano di soccorso e cura con l’obiettivo della reintroduzione nell’ambiente naturale e un servizio indispensabile alla comunità locale.

"Un servizio che funziona e che oggi finalmente viene svolto secondo la normativa vigente e che è ripreso solo nel 2018 - ha spiegato Marco Morelli, direttore della fondazione Parsec -. Dopo i sequestri del 2010 e le indagini della magistratura, infatti, il servizio non era mai stato ripreso. In 4 anni sono oltre mille gli animali accolti, di questi 150 sono rimasti in carico al parco perché impossibilitati a tornare in natura". Se dal punto di vista burocratico i tasselli sono andati a dama, occorre dare una svolta con i lavori. Dopo la ripulitura dai rifiuti avvenuta nel 2016, è stato sistemato parzialmente il tetto del convento. È in corso la sistemazione di voliere e recinzioni e della staccionata attorno al laghetto centrale. I lavori sono tanti, per questo vale la pena concentrarsi sulle opere necessarie alla riapertura. Poi il tempo sarà galantuomo.

Silvia Bini