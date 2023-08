Galardini, il maestro della chitarra Da Ivano Fossati ai confini del jazz

La chitarra di Riccardo Galardini, con i suoi 67 anni, rinchiude la memoria storica di tanti tasselli periferici della nostra città fino a proiettarsi nel mondo della musica ben oltre le nostre mura, con la lunga e storica collaborazione con Ivano Fossati, ma anche con Pupo, Raf, Umberto Tozzi. Ci sono Viaccia e l’affinità con Francesco Nuti e con quella numerosa famiglia di musicisti, gli indimenticabili Volpini, da cui i giovani anni ’60 passavano tutti per imparare, chitarra, fisarmonica. "A tutte le colonne sonore di Francesco Nuti ho partecipato come arrangiatore ed esecutore", ricorda. E a Viaccia Galardini è tuttora presente nel festival Sounds on friday di Carlotta Vettori giunto alla sua XVIII edizione. "La mia famiglia ha avuto influenza sulla mia formazione, il babbo ascoltava jazz ma anche la lirica. Mia cugina suonava il pianoforte e una volta mi fece ascoltare Amami Alfredo dalla Traviata di Verdi: non ricordo come, ma fu da lì che si capì che avevo un ’orecchio’ degno di essere coltivato... Il maestro mi faceva cantare alle elementari, poi a 14 anni ho cominciato con la chitarra, ad orecchio". Ed ecco uscire altri nomi fecondi: Alessandro Cavicchi che insegna teoria e solfeggio e soprattutto Patrizio Ihle per una formazione da liceo musicale. "Io sognavo la chitarra moderna, ma al tempo lo strumento aveva resistenza ad essere insegnato nei conservatori, perfino la chitarra classica, che fu accolta come sperimentale solo nel ’75 grazie a Segovia e alla Chigiana".

Galardini si diploma in classica nel 2001 a Ferrara, dove era direttore il nostro maestro Roberto Becheri. Con la classica si aprì spazio anche per la moderna. "Sono entrato alla Scuola di musica Verdi di Prato nel ’98 col primo corso di armonia pop rock jazz, dove si è formata anche Carlotta Vettori. Poi sono stato il primo ad avere l’onore della cattedra di chitarra pop a Cuneo. Ora insegno a Rovigo di ruolo per la sezione di specializzazione pop-blues". L’artista pratese ha pubblicato il secondo volume su Real Modern Guitar (edizioni Volontè), che è già in uso dei conservatori. Sposato con due figli, resta alla Scuola Verdi ancora per tre anni. Poi in pensione continuando però a coltivare radici per la memoria della città e dello strumento più popolare al mondo.

Goffredo Gori