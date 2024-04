Calciante morì poco dopo le dimissioni: caso archiviato. "Nessun errore dei sanitari"

Prato, 11 aprile 2024 - Il gip del tribunale di Prato, Leonardi Chesi, ha messo la parola fine alla guerra delle perizie sul caso della morte di Gaddo Giusti, 31 anni, deceduto a seguito di un malore, poco dopo essere stato dimesso dall’ospedale nell’agosto 2022. Il giudice ha rigettato l’opposizione all’archiviazione, nei confronti di cinque sanitari (quattro medici e un infermiere) del Santo Stefano, presentata dall’avvocato Gerardo Marliani di Pistoia per conto della mamma di Giusti. Il gip ha deciso per l’archiviazione del procedimento a carico dei sanitari del pronto soccorso che, dunque, avrebbero fatto gli accertamenti necessari e previsti dalle linee guida rispetto alle dichiarazioni rilasciate dal paziente durante l’anamnesi.

Un caso delicato e dibattuto che ha visto altri capitoli: a febbraio scorso il Tribunale pratese ha annullato il precedente provvedimento di archiviazione, accogliendo il ricorso presentato dalla madre del ragazzo e disp onendo la restituzione degli atti al gip per un nuovo esame. Quest’ultimo ora ha confermato quanto aveva già verificato circa all’operato dei sanitari, difesi dagli avvocati Manuela Ciappi, Silvia Nesti e Nicolò Coppini.

Gaddo Giusti, dipendente di una azienda di termoidraulica che aveva militato tra le fila dei Verdi partecipando a diverse edizioni della Palla Grossa, era molto conosciuto in città e la notizia della sua morte improvvisa si diffuse velocemente. Quello che aveva colpito fu il fatto che Giusti morì dopo 37 ore dalle dimissioni dal pronto soccorso del Santo Stefano, dove si era rivolto accusando forti dolori al petto. La procura ha chiesto l’archiviazione nei confronti dei cinque sanitari che lo avevano avuto. Per i consulenti l’uomo era morto per un’occlusione delle coronarie che aveva creato un coagulo di sangue successivo alle dimissioni.

Gli esami previsti dal protocollo erano stati eseguiti e avevano dato esito negativo; la morte sarebbe avvenuta per una complicazione successiva. La ricostruzione fornita dai consulenti di parte era stata diversa da quella della procura. Ieri l’ordinanza con l’archiviazione definitiva: per il giudice i sanitari hanno tenuto una condotta adeguata "sotto il profilo della prudenza, anche più elevata rispetto a quanto prescritto dalle linee guida". L’esame autoptico aveva rivelato che il giovane era affetto da una cardiopatia inusuale per la sua età.