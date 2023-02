Gabriel Calderón Faccia a faccia con il passato

Un viaggio nel tempo a caccia di risposte. Prodotto dal Teatro Metastasio di Prato in collaborazione con Tan - Teatro Area Nord, da oggi a domenica 26 febbraio al Teatro Metastasio debutta in prima assoluta ’Ex - Esplodano gli attori’ di Gabriel Calderón - uno fra i maggiori artisti di teatro in Uruguay -, diretto da Emanuele Valenti che ne è anche interprete insieme a Monica Demuru, Christian Giroso, Lisa Imperatore, Marcello Manzella, Daniela Piperno, Lello Serao. Lo spettacolo sarà in scena nei giorni feriali alle 20.45, sabato 19.30, domenica 16.30.

Già autore di oltre 25 spettacoli che hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo, Gabriel Calderón ha scritto ’Ex - Esplodano gli attori’ commissionato da Le Théâtre des Quartiers d’Ivry-Paris-Francia all’interno della serie di testi delle Opere Fantastiche. Nella sua introduzione al testo l’autore racconta che l’idea del racconto è nata interrogandosi sulle risposte che l’ex presidente uruguaiano Pepe Mujica dava quando gli si chiedeva come sarebbe stato possibile superare lo scontro sociale conseguente alla dittatura. Mujica rispondeva che forse l’unica soluzione era che tutti gli attori della storia morissero, anzi più precisamente, esplodessero. La storia è quella di una macchina del tempo mai sperimentata prima che riporta in vita dal passato i membri di una famiglia che, attraverso una successione di letterali esplosioni, si ritrova riunita nella propria casa, la notte di Natale. Vivi e i morti, a confronto per raccontare cosa è accaduto o, almeno, a provarci.

"È una commedia fantastica o, forse, fantascientifica – afferma Emanuele Valenti -, e in realtà, non solo una commedia, perché il detonatore dell’esplosione testuale è proprio un continuo passaggio stilistico che segue il passato e il presente della narrazione: il passato è tragico, il presente è tragicomico e si intromette a volte un futuro quasi lirico. Mano mano che si va avanti nel racconto – conclude Valenti -, si delinea la storia di una famiglia (e quindi di un’intera società) che deve fare i conti con le conseguenze del passato politico del proprio paese". Le scene dello spettacolo sono di Giuseppe Stellato, i costumi di Daniela Salernitano, le luci di Massimo Galardini. Biglietti da 10 a 28 euro. Info: www.metastasio.it.