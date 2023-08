Gaber dopo Gaber al Buonamici Con la voce di Anna Maria Castelli

Ultimi due appuntamenti nel cartellone della Prato Estate, entrambi al Giardino Buonamici e a ingresso libero. Giovedì alle 21.30 ci sarà lo spettacolo musicale "Gaber dopo Gaber", a vent’anni dalla sua scomparsa. Sul palco la talentuosa "cantattrice" Anna Maria Castelli, già più volte apprezzata dal pubblico pratese, accompagnata da Adriàn Fioramonti alla chitarra e da Thomas Sinigaglia alla fisarmonica. Lo spettacolo è a cura di AdA Accademia degli Alterati e si prefigge di portare in qualche modo avanti il messaggio di libertà del grande cantautore, di farlo con uno sguardo femminile, per indagare la condizione di ambiguità e smarrimento della società del nostro tempo. Nata a Milano, di origini napoletane e vissuta per molto tempo in Svizzera, Anna Maria Castelli ha cantato in molti teatri e festival internazionali in oltre 30 Paesi nel mondo. Uno di questi prestigiosi festival, il Montreux Jazz Festival che l’ha invitata per due edizioni consecutive, l’ha considerata una fra le prime cinque cinque voci al mondo. Ricercatrice curiosa, alterna al suo interesse per il jazz, il tango, la canzone d’autore, il teatro, il teatro musicale. Nel 2016 ha creato il format “Ospita la cultura”, che promuove concerti e performance nei siti offerti da imprenditori, privati, e da chiunque condivida lo spirito di ospitare gli artisti al fine di creare momenti di condivisione, convivialità con concerti di alto livello. Oggi, insieme al suo compagno d’arte e di vita, il poeta e scrittore Abner Rossi, custodisce la chiesa del 1300 di San Bartolomeo a Monte Oliveto, a Firenze, considerata Patrimonio Unesco,dove il grande Leonardo dipinse la sua Annunciazione.

Il secondo concerto è in programma giovedì 10 agosto sempre alle 21.30 con protagonista l’orchestra OsmannGold. In "Swingin’ Jazz" racconterà con le note come l’avvento del jazz abbia cambiato la storia della musica del ‘900, evolvendosi in una grande varietà di stili: dal dixieland di New Orleans, allo swing delle big band degli anni ‘30 e ‘40 fino a bebop degli anni ‘50. L’orchestra ripercorrerà questo grande giro musicale a tappe attraverso gli aneddoti, i passaggi di testimone e i sentimenti umani che hanno legato i suoi più grandi protagonisti.