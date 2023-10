Futuro della Visitazione: "Pronti a collaborare"

"Il Comune sarebbe felice se la Visitazione per un periodo di tempo potesse trovare ospitalità all’interno della Villa Medicea dove già c’è un’opera del Pontormo": il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri ha seguito, in questi giorni, il dibattito sulla necessità di trovare una collocazione per la Visitazione e permettere i lavori di restauro della chiesa di San Michele a Carmignano. Dal giugno scorso, lo ricordiamo, dal tetto della chiesa ci sono infiltrazioni di acqua e per sicurezza l’edificio non può essere aperto al pubblico e quindi la Visitazione non è fruibile. I lavori non sono programmati a breve perché ci sono da trovare i fondi, circa 600.000 euro. Riccardo Palandri è consapevole che la decisione di uno spostamento del dipinto spetta alla proprietà (la parrocchia di Carmignano e la diocesi di Pistoia) d’intesa con la Sovrintendenza ai Beni Storici e Artistici, mentre i Comuni non hanno alcuna titolarità, ma possono impegnarsi affinché l’opera sia valorizzata, anche per essere "richiamo" per il turismo di cui hanno tanto bisogno entrambi i territori.

"Condivido in pieno – prosegue Palandri – il pensiero espresso su La Nazione da Diana Toccafondi (presidente del Comitato tecnico scientifico archivi del Mibact e fa parte del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, ndr) la quale vedrebbe in modo ottimale una sua possibile collocazione provvisoria all’interno della Villa Medicea di Poggio a Caiano, visto che custodisce un altro capolavoro del Pontormo. I turisti, ma anche gli appassionati di arte, gli studenti, avrebbero la possibilità di vederla insieme alla lunetta del Salone Leone X che raffigura le divinità romane di Vertumno e Pomona, decorata fra il 1519 e il 1521, dieci anni prima della Visitazione. Ne ho parlato col direttore della villa, Lorenzo Sbaraglio e sarebbe una grande opportunità ma, appunto, la decisione è di competenza della Sovrintendenza e della proprietà. L’ideale sarebbe poter realizzare, insieme a Carmignano, un percorso turistico attraverso il territorio mediceo, in attesa del termine dei lavori e il suo ritorno a casa, nella Chiesa di San Michele".

La soluzione migliore, anche secondo gli esperti d’arte, è quella che salvaguarda e valorizza l’opera e la mette a disposizione delle persone, senza allontanarla troppo dal territorio.

M. Serena Quercioli