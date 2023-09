Coppia di sposini derubata il giorno dopo le nozze. Spariti Rolex e gioielli

Prato, 20 settembre 2023 – Il “regalo di nozze” glielo hanno fatto i ladri. Tanta rabbia ma soprattutto amarezza per una coppia di sposini che il giorno dopo le nozze si sono ritrovati con la casa svaligiata, proprio mentre stavano per partire per il viaggio di nozze, e con i gioielli e due orologi di valore spariti nel nulla. Il colpo è avvenuto giovedì scorso in un appartamento di un palazzo di via Marie Curie, zona Galceti, dove i neosposi abitano.

Secondo quanto riferito, marito e moglie erano fuori casa per salutare parenti e amici prima di partire per il viaggio di nozze. I ladri hanno approfittato dell’assenza dei padroni per entrare nella loro abitazione dopo aver forzato una finestra.

I balordi sarebbero riusciti a rompere le inferriate e a intrufolarsi nell’appartamento. A quel punto hanno avuto campo libero. Hanno messo tutto a soqquadro: hanno divelto cassetti, rovesciato tutto per terra, aperto armadi e mobili, rotto porte e finestre. Hanno perfino aperto e rovesciato le valigie, pronte per il viaggio di nozze.

Ad accorgersi di quello che stava accadendo è stato un vicino che, dal palazzo di fronte, si è accorto degli strani movimenti e dei rumori provenivano da quell’appartamento, così ha chiamato il 112 per chiedere l’intervento di una pattuglia. I ladri si devono essere accorti di essere stati scoperti e così sono fuggiti, probabilmente con l’aiuto di un complice che li attendeva all’esterno. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno fatto subito una battuta di ricerca nei campi circostanti e nelle strade limitrofe. Dei ladri, però, non c’era più traccia: la zona infatti si presta bene alla fuga.

Secondo quanto appreso, i balordi avrebbero fatto a tempo a prendere due Rolex e diversi gioielli dalla casa della coppia di sposini. L’amarezza per marito e moglie deve essere stata tanta quando sono rientrati a casa e hanno trovato tutto messo sottosopra.

Rabbia e incredulità per la loro casa violata, per le valigie pronte per il viaggio di nozze rovesciate a terra. E così la giornata dopo il matrimonio l’hanno passata in Questura dove hanno sporto denuncia.

Si tratta di uno dei tanti furti in appartamento che vengono messi a segno quotidianamente in città. Chiaramente in questo caso il colpo è reso ancora più esoso dal fatto che le vittime sono una coppia di sposini che hanno passato il primo giorno della loro vita insieme a rimettere a posto la casa devastata dai ladri e a fare denuncia.

Il colpo si aggiunge, poi, a quelli che vengono fatti ai danni di negozi ed esercizi commerciali, facili prede di balordi senza né arte né parte che sii attaccano perfino agli spiccioli del fondo cassa.

