Ladri rubano batterie e danneggiano i mezzi degli spurghisti

Prato, 22 novembre 2023 - Martedì notte in viale Marconi, nell’area della fiera usata come base dagli spurghisti di tutta Italia che da settimane stanno lavorando fra la provincia di Prato e quella di Firenze per ripulire dal fango strade, scantinati e aziende, i ladri hanno colpito. Una decina di mezzi sono stati presi di mira da balordi che non solo hanno portato via batterie, attrezzi da lavoro e gasolio, ma hanno anche tranciato di netto i cavi delle batterie, rendendo di fatto i mezzi inutilizzabili per tutta la mattinata. La prima reazione degli spurghisti è stata quella di rabbia e delusione, con la minaccia di lasciare Prato e il lavoro nell’area metropolitana. Poi col passare delle ore è subentrato il desiderio di essere più forti degli sciacalli. E così hanno ovviato ai danni ai mezzi, investito migliaia di euro, e rimesso in strada gli spurgo già dal primo pomeriggio.

Adesso gli spurghisti aumenteranno il carico di lavoro per riuscire ad evadere a tutte le richieste saltate. Nel frattempo è stato avviato con l’amministrazione comunale un dialogo per comprendere se c’è un altro luogo in città più sicuro dove parcheggiare i mezzi degli spurgo provenienti da fuori regione. Uno spazio dotato di videosorveglianza, magari anche di sbarre all’accesso e che scongiuri nuovi atti di sciacallaggio. Un luogo da utilizzare al massimo per un paio di settimane, il tempo per lasciarsi alle spalle l’emergenza.