Furti, proteste sul web: "Aumentare i vigili"

Furti a raffica in Valbisenzio, un problema su cui molti cittadini si stanno scatenando sui social.

"E’ un dato oggettivo: i furti nella Valle del Bisenzio sono aumentati". A dirlo è il consigliere comunale di minoranza (in quota FdI) di Cantagallo Alessandro Logli. "Rispetto agli anni passati – conferma il consigliere – il numero di furti è salito notevolmente. Se andiamo a leggere sui vari gruppi social possiamo contare diverse testimonianze. E anche le denunce sono aumentate. Siamo in un territorio dove gli anziani sono tanti e durante il giorno rimangono a casa da soli perché i loro familiari sono a lavoro. Ecco, diventano un bersaglio facile per i ladri".

Logli sottolinea come il sindaco di Vernio si sia detto favorevole al potenziamento del numero dei carabinieri annunciato dal governo ma Logli va oltre e chiede che sia potenziata anche la polizia municipale che in Valbisenzio "è sotto organico", sostiene il consigliere comunale.

"Da noi c’è un corpo unico di polizia municipale per i tre Comuni della Valle del Bisenzio, ovvero Vaiano, Vernio e Cantagallo, e ci dovrebbero essere più agenti rispetto al numero esiguo che abbiamo ora – aggiunge –. E’ vero che ci sono le telecamere di sicurezza, altre ne verranno installate però più agenti di polizia municipale vorrebbe dire più sicurezza. Aumentando il numero degli agenti si verrebbe ad aumentare anche la sicurezza, fermo restando che la polizia municipale non ha gli stessi compiti dei carabinieri".

Per Logli il senso di sicurezza fra i cittadini crescerebbe con una maggiore presenza di agenti per le strade della Valbisenzio. "Momenti di tensione si sono registrati anche sugli autobus – conclude – come è stato segnalato dagli autisti. Servono maggiori controlli".