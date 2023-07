La "guerra" dei pomodori. Orti nel mirino dei ladri

Prato, 27 luglio 2023 - Temperature scottanti negli orti sociali del quartiere di San Paolo per una serie di furti di pomodori, cetrioli ed altre verdure. Nel cuore di un’estate torrida, la tensione sta salendo alle stelle anche in via Toscanini, dove la protesta da parte di alcuni assegnatari è emersa con forza in cerca di una soluzione che riporti la pace e permetta agli anziani di continuare a coltivare gli orti in serenità.

A far presente quanto sta accadendo è Giuseppe Guerra: "C’è stata l’ennesima irruzione notturna da parte di sconosciuti con furti di prodotti a danno degli assegnatari che con dedizione esprimono il loro impegno, lavoro e spesso fatica, considerando l’età, per ottenere la giusta ricompensa". Un’attività che viene svolta con passione da chi è riuscito ad avere il suo terreno. "La varietà di prodotti viene, per risparmiare, in gran parte preparata producendo da soli le piantine oppure acquistandole nei vivai – racconta Giuseppe – Per il pensionato è una piccola iniziativa di risparmio. Ma l’atto vandalico registrato lascia un vuoto dal punto di vista umano, sociale e psicologico perché viola i principi-valori della convivenza con riflessi emotivi non di poca rilevanza sull’anziano, più vulnerabile anche dal punto di vista psicologico". Ci sono due risvolti sui quali Giuseppe punta: quello economico e principalmente quello a carattere umano e sociale. Del resto la funzione degli orti promossi dal Comune hanno anche una valenza di tipo sociale, come conferma la stessa dicitura del progetto. Furti ed incursioni definiti di "routine" e un problema per la cui risoluzione gli assegnatari hanno avanzato proposte, oltre a denunciarlo via telefono "all’ufficio competente del Servizio urbanistica, transizione ecologica di via Vittorio Veneto". Purtroppo non c’è stato "alcun risultato pratico in merito alla richiesta della installazione della videocamera".

Il coro di proteste si allarga: Francesco segnala di essere stato derubato dei pomodori "hanno scelto quelli più belli", mentre un altro anziano, Giuseppe, dice di essere stato ricoverato in ospedale per un periodo e di non aver potuto curare il terreno. "Quando sono tornato l’ufficio mi aveva tolto il cancello e gli attrezzi agricoli. Eppure io ho il contratto pagato per i prossimi tre anni (37 euro) e ho dato i soldi per l’assicurazione, 25 euro". L’assessore alla città curata Cristina Sanzò sostiene che si tratti di "dispetti e non di furti, di un problema di convivenza che ogni anno si replica sempre negli orti di via Toscanini, in altri non si sono mai registrate situazioni simili. Installare un sistema di videosorveglianza non è praticabile anche perché non ci sono problemi di sicurezza".