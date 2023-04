Furti di bici e portafogli, presi

Prato, 19 aprile 2023 – Lo abbraccia e gli ruba il portafogli: è successo lunedì scorso, quando una pattuglia della Polizia Municipale è intervenuta in via Filzi in aiuto di un pratese di 55 anni che era stato vittima di furto con destrezza del portafogli, sottrattogli dalle tasche da un nordafricano che lo avrebbe avvicinato con un pretesto e lo avrebbe abbracciato ripetutamente. Immediatamente dopo l'uomo si è accorto di aver subito il furto ed ha avvisato gli agenti di pattuglia in zona, descrivendo loro il soggetto che intanto si era allontanato facendo perdere le proprie tracce. In base alla descrizione fornita, l'autore del furto è stato rintracciato nei paraggi ed identificato in un marocchino di 39 anni, irregolare, che, già sbarazzatosi del portafogli, è stato trovato ancora in possesso delle carte di credito dell'uomo occultate negli indumenti. Per l'uomo è scattata la denuncia all'Autorità giudiziaria.

Anche sabato scorso la Polizia Municipale ha rintracciato l'autore di un furto, stavolta di una bicicletta: intorno alle 23 una pattuglia del Reparto territoriale ha notato un uomo intento ad utilizzare grosse tronchesi metalliche su un lucchetto di una bicicletta dotata di seggiolino per bimbo parcheggiata in via Buozzi. L'uomo, poi identificato in un ghanese di 29 anni irregolare sul territorio, ha tranciato il lucchetto della bici per poi allontanarsi su di essa. Immediato l'intervento della pattuglia, che con non poche difficoltà, è riuscita a fermare l'uomo, poi condotto al Comando e denunciato per furto aggravato. Ancora non si sa di chi sia la bici, posta sotto sequestro in attesa di denuncia del furto e della restituzione al legittimo proprietario. Cartelli sono stati affissi sul luogo del furto per tentare di rintracciare il proprietario.